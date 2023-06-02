Fransa Açık'ta son şampiyon Iga Swiatek 3. tura kaldı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 02:29

Güncelleme: 02.06.2023 - 02:29

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. günündeki tek kadınlar ikinci tur maçında 2020 ve 2022 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 102 numarası ABD'li Claire Liu ile karşılaştı. Bir saat 29 dakika süren maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Swiatek, 3. turda Çinli Xinyu Wang'ın rakibi oldu.

Kadınlarda ABD'li Coco Gauff (6 numaralı seribaşı), Avusturyalı Julia Grabher'i, Tunuslu Ons Jabeur (7) ise Fransız Oceane Dodin'i 6-2 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup etti. Üçüncü turda Gauff ile Rus Mirra Andreeva, Jabeur ile Sırp Olga Danilovic eşleşti.

Tek erkeklerde Alman Daniel Altmaier, İtalyan Jannik Sinner'i (8) 3-2'lik (6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5) skorla eleyerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

ABD'li Frances Tiafoe (12), Hırvat Borna Coric (15), Japon Yoshihito Nishioka (27) ve Bulgar Grigor Dimitrov'un (28) rakiplerini geçerek 3. tura kaldığı erkeklerde ABD'li Tommy Paul (16) ve Avustralyalı Alex De Minaur (18) ise turnuvaya veda etti.