Fransa Cebelitarık'ta zorlanmadı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 01:22

Güncelleme: 17.06.2023 - 01:22

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Fransa, deplasmanda Cebelitarık'a konuk oldu.

Do Algarve Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Giroud'un golüyle öne geçen Fransa, 45+3'te Mbappe'nin attığı penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. 78. dakikaya gelindiğinde ise Mouehli'nin kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı ve maçın sonucu belirlendi.

Bu sonuçla Fransa grubunda 3'te 3 yaparken 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise puansız olarak grubun son sırasından bu hafta da kurtulamadı.