Fransa, İsrail'e gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:18

Güncelleme: 11.10.2024 - 00:18

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, Budapeşte'de İsrail ile karşı karşıya geldi. Fransa maçı 4-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller sırasıyla 6, 28, 87, 89. dakikalarda Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Matteo Guendouzi ve Bradley Barcola'dan geldi.

İsrail'in tek golünü 24. dakikada Omri Gandelman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 6'ya çıkarırken İsrail henüz puanla tanışamadı.

Fransa, bir sonraki maçında Belçika deplasmanına gidecek. İsrail ise deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.