Fransa yarı finalde! İngiltere yıkıldı...

11 Aralık 2022 Pazar, 00:03

2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final ayağında erken final olarak nitelenen maçta İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa, Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Fransa karşılaşmanın 17. dakikasında Aurelien Tchouameni'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İngiltere karşılaşmanın 52. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, 54. dakikada durumu eşitledi. Kane, bu golüyle Milli Takım'da 53 gole ulaştı ve Milli Takım'da 53 golle en golcü futbolcu olan Wayne Rooney'in rekorunu egale etti.

Fransa, karşılaşmanın 78. dakikasında Olivier Giroud ile bir kez daha öne geçti.

İngiltere, 82. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. 84. dakikada topun başına geçen Harry Kane, bu kez topu üstten dışarıya attı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fransa, İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Fransa'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hugo Lloris, milli takım forması altında 143. kez sahaya çıktı ve Fransa Milli Takımı'nda en çok oynayan isim olarak tarihe geçti.

Yarı finale yükselen Fransa, bu turda turnuvanın sürpriz ekibi Fas ile karşılaşacak.