Fransa'da sandıktan Karim Benzema çıktı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 19:09

Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Karim Benzema ile ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Fransız yıldızın adının yer aldığı oy pusulası: