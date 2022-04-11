Fransa'da sandıktan Karim Benzema çıktı

Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda bir vatandaş oy pusulasına Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın adını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 19:09
Fransa'da sandıktan Karim Benzema çıktı
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Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Karim Benzema ile ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Fransız yıldızın adının yer aldığı oy pusulası:


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