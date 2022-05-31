Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı
Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen "sahte bilet” iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan UEFA'nın da, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırladığı öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin gecikmesine sebep olan olaylar gündem olmaya devam ediyor.
Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı “organize dolandırıcılık” gerekçesiyle soruşturma açtı.
Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.
BAĞIMSIZ RAPOR HAZIRLANIYOR
Öte yandan UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yarım saatten fazla geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurdu.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.
Portekizli Dr. Tiago Brandao Rodrigues'in liderlik edeceği inceleme sürecinin ardından bağımsız bir rapor derlenecek. Brandao Rodrigues, bu süreçte bağımsız statüsünü garanti altına almak için görevi karşılık almadan yerine getirecek.
İlgili taraflardan kanıtlar toplanacak ve bağımsız rapor tamamlandıktan sonra bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.
Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.
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