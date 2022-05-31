Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'taki Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 00:00
Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç gümüş madalya kazandı
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Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede ikinci oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.

Erkekler 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi, silkmede 167 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.


Yusuf Fehmi Genç Türkiye Halter Federasyonu Halter

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