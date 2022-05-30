Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Edin Visca katkı sağladı ama pahalı bir transferdi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:59

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BENİM STANDARTLARIMDA PAHALI BİR TRANSFERDİ"

Bu sezonunun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca ile ilgili Ağaoğlu, "Visca iyi bir iş yaptı. Şampiyonluğa da katkı sağladı ama benim standartlarımda pahalı bir transferdi. Öyle paralar verdiğiniz de uykularım kaçıyor. Tek mutluluğum, o paranın ülke futbolunun içerisinde kalması. Berat, Siopis ve Bakasetas transferlerinde de aynısı söyledim" açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, 2019-2020 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından UEFA'dan gelen Avrupa kupalarına men cezasının takımı etkilediğini belirtti ve "Kupa finalinden sonra Avrupa kupalarından men cezası aldık. Mevcut kadroyu da elinizde tutmamnız zor oluyor. Sörloth ayrıldı, bazı oyuncular ayrılmak istedi. Takımın iskeleti bozuldu ve güç kaybettik" diye ekledi.

O süreçte Abdullah Avcı ile anlaştıklarını belirten Ağaoğlu, "Hoca, elindeki oyuncu grubuyla neler yapabileceğini bize anlattı ve sezon sonunda bire bir planlar örtüştü. Onu yaparken 2021'in şubat ve mart ayında 2021/22 sezonun planlamasını yaptık. Garip karşılandı. Biz planlamızı yaptık, nisan ayında transfer yerimiz, kamp yerimiz, hazırlık maçlarımız ve transferlerimiz hazırdı. Hazırlık maçlarına başlamadan önce, şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerimizden bazıları daha antrenörleriyle anlaşmamıştı. Hazırlık kampına Marek Hamsik ve Andreas Cornelius hariç tam kadro başladık" dedi.