Fransa'da yeni kaptan Mbappe oluyor
Hugo Lloris'in Milli Takım'dan emekli olmasının ardından Fransa'da kaptanlık pazubandını Kylian Mbappe'nin takması bekleniyor.
Fransa'da kaptan Hugo Lloris'in Milli Takım'ı bırakma kararı sonrası yeni kaptanın Kylian Mbappe olması bekleniyor.
Fransız basını, Lloris sonrası yeni kaptanın Mbappe olacağını sayfalarına taşıdı. Yıldız oyuncunun bu görevi kabul ettiği ve yeni jenerasyonla birlikte bu görevi üstleneceği kaydedildi.
2017 yılından bu yana Fransa Milli Takımı forması giyen Kylian Mbappe, bugüne kadar çıktığı 66 maçta 36 gol kaydederek ülkesine hizmet etmişti.
Bu sezon oldukça formda olan Mbappe, çıktığı 33 maçta attığı 31 golün yanı sıra 8 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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