Fransız basınından iddia: Lyon, Kerem Aktürkoğlu için şartları zorlayacak
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a ilk teklifini sundu. Sarı-kırmızılılar Fransızların teklifini yeterli görmedi.
Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı.
Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.
İKİNCİ GÖRÜŞME ÇOK YAKINDA
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.
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