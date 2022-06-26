Fransız basınından Jörgen Strand Larsen iddiası!
Fransız basını, Norveçli golcü Jörgen Strand Larsen'in transferinde öne çıkan takımları duyurdu. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın en ciddi rakibi ortaya çıktı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'de forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Jörgen Strand Larsen, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Futbolcu için Fransız ekibi Strasbourg, girişimlerini sürdürüyor.
"BEŞİKTAŞ VE STRASBOURG ÖNE ÇIKTI"
Beşiktaş'ın forvet transferinde listesinde yer alan Jörgen Strand Larsen için Strasbourg devrede. Kulüpler arası görüşmeler devam ederken Fransız basını, "Beşiktaş ve Strasbourg, bu transfer için öne çıktı" yorumunu yaptı.
GRONINGEN TOK SATICI DURUMUNDA
2024 yılına kadar Hollanda ekibiyle kontratı süren futbolcu için 6 milyon Euro değer biçiliyor. Ancak; Beşiktaş böyle bir maliyeti karşılamak istemiyor. Görüşmelerin daha çok kiralama formülü üzerinden devam ettiği öğrenildi. Groningen ise transferde aceleci davranmıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Golcü futbolcu geçen sezon Groningen'de başarılı bir performans ortaya koydu. Norveçli golcü, 35 maçta 2526 dakika süre aldı ve 17 gol 2 asistlik katkı yaptı. Larsen daha önce ülkesinde Sarpsborg ekibinde oynamıştı.
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