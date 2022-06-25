PSV Eindhoven, Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Atiba Hutchinson ile işbirliği anlaşması yapmak istiyor
PSV, eski oyuncusu Atiba Hutchinson'ı yeniden kulübün bünyesine katarak Kuzey Amerika’da, Hollanda ekibine yardımcı olmasını istiyor. Kulüp, uluslararası alanda spor fırsatlarını kullanmasına ve onları daha iyi bir konuma getirmesi için eski oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanadalı futbolcuya, eski kulübü PSV'nin cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.
Eindjovens Dagblad'da yer alan habere göre Kanadalı futbolcuya Kuzey Amerika'daki projelerinde yer vermek isteyen Hollanda ekibi, tecrübeli futbolcu ile ilk teması kurdu.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK
2013 yılında PSV'den ayrılarak kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Atiba'nın, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı belirtildi.
Atiba geçen sezon Beşiktaş'ta 33 maçta 1773 dakika süre aldı ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Atiba ile yola devam edeceklerini dile getirmişti.
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