Fransız ekibi Troyes, Doğan Alemdar'ı istiyor
Gelecek sezon Fransa 2. Lig'de mücadele edecek Troyes, kadrosunu Doğan Alemdar ile güçlendirmek istiyor.
Rennes forması giyen Doğan Alemdar'a Fransa'dan talip çıktı.
Le Parisien'de yer alan habere göre, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Troyes'in kadrosunu 20 yaşındaki eldivenle güçlendirmek istediği belirtildi.
RENNES SICAK BAKIYOR
Troyes'in, Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes ile görüşmelere başladığı vurgulandı.
Rennes'in de Doğan'ı tecrübe kazanması adına Fransa'da kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
2021 yılında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemder'ın Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Doğan Alemdar, geçen sezon Rennes'te 9 maçta süre aldı.
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