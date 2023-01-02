Fransa'da pratisyenler ulusal çapta grev kararı aldı: Grev, 8 Ocak'a kadar uzatıldı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:58

Fransa'da serbest çalışan pratisyen hekimler, Sağlık Bakanlığı ile muayene ücreti konusunda anlaşamadığı için 26 Aralık'ta greve gitti.

Pratisyenler tarafından oluşturulan "Yarın İçin Doktorlar" grubu, grevi 2 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar uzattıklarını duyurdu.

Grup, Paris'te 5 Ocak'ta ulusal çapta bir grev gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Grevin ilk haftası olmasına rağmen hükümet ne yazık ki bizi dikkate almaya tenezzül etmedi. Aksine, bakanımız tarafından haksız yere azarlandık bile" ifadeleri kullanıldı.

Kasım ayında pratisyenlerin temsilcileri ile Bakanlık arasında önümüzdeki beş yıl için bir anlaşma belirlemek üzere yapılan müzakerelerin doktorlar açısından "herhangi bir somut sonuç" sağlamadığı belirtildi.

Grubun temel istekleri arasında muayene ücretinin iki katına çıkarılarak 25 eurodan 50 euroya yükseltilmesi de yer alıyor.

SAĞLIK BAKANI GREVİ KINADI

Fransa Sağlık Bakanı François Braun, 26 Aralık'ta bir basın açıklamasında, özel muayene ofislerininin grev kararıyla birlikte kapatılmasını kınadı.

Braun, Fransa'da acil servislerin "kritik bir durumda" olduğu bir dönemde pratisyenlere "sorumluluk ruhunun" hakim olması çağrısında bulundu.