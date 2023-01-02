Fransa'da pratisyenler ulusal çapta grev kararı aldı: Grev, 8 Ocak'a kadar uzatıldı
Fransa'da "Yarın için Doktorlar" grubu, 5 Ocak'ta Paris'te ulusal bir gösteri düzenleyeceklerini belirterek, tüm pratisyen hekimleri greve davet etti.
Fransa'da serbest çalışan pratisyen hekimler, Sağlık Bakanlığı ile muayene ücreti konusunda anlaşamadığı için 26 Aralık'ta greve gitti.
Pratisyenler tarafından oluşturulan "Yarın İçin Doktorlar" grubu, grevi 2 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar uzattıklarını duyurdu.
Grup, Paris'te 5 Ocak'ta ulusal çapta bir grev gerçekleştireceklerini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Grevin ilk haftası olmasına rağmen hükümet ne yazık ki bizi dikkate almaya tenezzül etmedi. Aksine, bakanımız tarafından haksız yere azarlandık bile" ifadeleri kullanıldı.
Kasım ayında pratisyenlerin temsilcileri ile Bakanlık arasında önümüzdeki beş yıl için bir anlaşma belirlemek üzere yapılan müzakerelerin doktorlar açısından "herhangi bir somut sonuç" sağlamadığı belirtildi.
Grubun temel istekleri arasında muayene ücretinin iki katına çıkarılarak 25 eurodan 50 euroya yükseltilmesi de yer alıyor.
SAĞLIK BAKANI GREVİ KINADI
Fransa Sağlık Bakanı François Braun, 26 Aralık'ta bir basın açıklamasında, özel muayene ofislerininin grev kararıyla birlikte kapatılmasını kınadı.
Braun, Fransa'da acil servislerin "kritik bir durumda" olduğu bir dönemde pratisyenlere "sorumluluk ruhunun" hakim olması çağrısında bulundu.
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