Fransız futbolcu Karim Benzema'dan Real Madrid'e kötü haber!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, sakatlığı sebebiyle takımını bir süre yalnız bırakacak.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yıldız ismi Karim Benzema sakatlığıyla ilgili bilgi paylaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı deplasmanda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkan Benzema'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği, Fransız futbolcunun sağ bacak üst kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlık tespit edildiği bildirildi.
İspanyol basını, Benzema'nın bu hafta sonu oynanacak Mallorca maçında ve 18 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı yapılacak derbide oynamasının öngörülmediğini yazdı.
Real Madrid'in en golcü ismi olan 34 yaşındaki Benzema, bu sezon ligde 4 maçta 3 gol attı.
Video Haberler
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Sigaraya büyük zam geldi
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı