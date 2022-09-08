Fransız futbolcu Karim Benzema'dan Real Madrid'e kötü haber!

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:23

La Liga ekiplerinden Real Madrid, yıldız ismi Karim Benzema sakatlığıyla ilgili bilgi paylaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı deplasmanda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkan Benzema'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği, Fransız futbolcunun sağ bacak üst kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlık tespit edildiği bildirildi.

İspanyol basını, Benzema'nın bu hafta sonu oynanacak Mallorca maçında ve 18 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı yapılacak derbide oynamasının öngörülmediğini yazdı.

Real Madrid'in en golcü ismi olan 34 yaşındaki Benzema, bu sezon ligde 4 maçta 3 gol attı.