UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Celtic'i 3 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 3-0 mağlup etti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda Real Madrid, Celtic deplasmanına konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi İspanyol devi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic, Devler Ligi'ne puansız başladı.
F Grubu'nda bir sonraki Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Celtic, Shakhtar deplasmanına gidecek.
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