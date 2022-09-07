UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Celtic'i 3 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 3-0 mağlup etti!

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:33
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Celtic'i 3 golle geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda Real Madrid, Celtic deplasmanına konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi İspanyol devi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic, Devler Ligi'ne puansız başladı.

F Grubu'nda bir sonraki Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Celtic, Shakhtar deplasmanına gidecek.


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