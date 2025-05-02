Fransız kulübü, F.Bahçe’nin genç stoperi için Ilıcalı’yla görüştü: Yusuf’u Marsilya istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun bu sezon birçok maçta ilk 11’de görevlendirdiği ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek’le Fransız ekibi Marsilya yakından ilgileniyor.

Fransız kulübü, F.Bahçe’nin genç stoperi için Ilıcalı’yla görüştü: Yusuf’u Marsilya istedi
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Marsilya’nın üst düzey bir yöneticisinin, 19 yaşındaki stoperi transfer etmek adına İstanbul’a geldiği öğrenildi. Bu isim önce Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile görüşürken ardından başkan Ali Koç ve menajer Mirsad Türkcan’ın da toplantıya katıldığı bildirildi.

2028’e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan ve A Milli Takım kadrosuna da seçilen Yusuf için Sarı-Lacivertli kulübün 20 milyon Avro’nun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe Futbol Akademisi yetkilileri, Afrika’da geniş kapsamlı yetenek taramasına başladı.


Etiketler: #fenerbahçe #marsilya #Yusuf Akçiçek
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