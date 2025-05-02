Fransız kulübü, F.Bahçe’nin genç stoperi için Ilıcalı’yla görüştü: Yusuf’u Marsilya istedi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun bu sezon birçok maçta ilk 11’de görevlendirdiği ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek’le Fransız ekibi Marsilya yakından ilgileniyor.
Marsilya’nın üst düzey bir yöneticisinin, 19 yaşındaki stoperi transfer etmek adına İstanbul’a geldiği öğrenildi. Bu isim önce Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile görüşürken ardından başkan Ali Koç ve menajer Mirsad Türkcan’ın da toplantıya katıldığı bildirildi.
2028’e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan ve A Milli Takım kadrosuna da seçilen Yusuf için Sarı-Lacivertli kulübün 20 milyon Avro’nun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe Futbol Akademisi yetkilileri, Afrika’da geniş kapsamlı yetenek taramasına başladı.
Etiketler: #fenerbahçe #marsilya #Yusuf Akçiçek
Spor Haberleri
- Yusuf’u Marsilya istedi
- Chelsea, Konferans Ligi'nde final kapısını araladı!
- Olympiakos, Euroleague'de adını Final Four'a yazdırdı!
- Real Betis, Fiorentina karşısında tek farkla kazandı!
- İtalyan devinden Maurizio Sarri bombası!
- Tottenham, final için büyük avantaj yakaladı!
- Manchester United, San Mames'te final ateşini yaktı!
- Brentford, deplasmanda Nottingham Forest'ı yıktı!
- Fatih Terim'e büyük şok: 9 maçlık seri bitti!
- PFDK'den Burak Kızılhan'a ceza!
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- 1 Mayıs'ta gençlere sert müdahale
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- Kadıköy’de 1 Mayıs mitingine ‘turp-şalgam’ yasağı
- Gösteri ve yürüyüşleri izne bağladı!
- ‘Başka bir Türkiye mümkün’
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı