Fred'den çarpıcı paylaşım: 'Savaşmaya devam'
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Instagram hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Instagram hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Sivasspor maçında alınan beraberlik ile Galatasaray ile aralarındaki farkın 4 puana yükselmesi sonrası umutsuzluğa kapılan camiaya mesaj gönderen Fred, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Savaş bitene kadar savaşmaya ve inanmaya devam."
31 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol 8 asistlik performans gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama
- Son mesai saatinde 4.5 milyonluk fatura kesilmiş