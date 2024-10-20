Fred'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Elimizden kaçırdık'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Samsunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fred'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Elimizden kaçırdık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:43

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Fred, Samsunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Brezilyalı yıldız "Önemli bir deplasman zaferini elimizden kaçırdık!" ifadelerini kullandı.

Fred açıklamasının devamında "Performansımızı iyileştirmek ve hatalarımızdan ders almak için bir araya gelmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Fred #fenerbahçe #samsunspor

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