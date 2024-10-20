İki yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fred, gördüğü sarı kartla birlikte Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü. Jayden Oosterwolde ise karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeli oyuncu Fred maçın 40. dakikasında sarı kart gördü.
Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ
Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından Samet Akaydın'ı oyuna soktu.
Etiketler: #Fred #fenerbahçe #Sarı kart
Spor Haberleri
- Manchester City, 3 puanı 90+5'te aldı!
- Jose Mourinho'dan flaş hakem açıklaması!
- Kasımpaşa, Alanya'da galibiyeti hatırladı
- 'Bariz penaltımız verilmedi'
- Beşiktaş'ın rakibi Lyon'dan dört gollü galibiyet!
- Liderliğini sürdürdü: Dev maçta kazanan Liverpool!
- İki yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber
- Hull City evinde Sunderland'e boyun eğdi!
- Giovanni van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması!
- Mourinho'dan İrfan Can ve Kostic sözleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- Ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştılar
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- Emekçiler Tandoğan'da tek ses: Geçinemiyoruz
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- ‘Yenidoğan çetesi’nin altyapısı ve çözüm
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi