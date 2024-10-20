İki yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fred, gördüğü sarı kartla birlikte Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü. Jayden Oosterwolde ise karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.

İki yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 20:00

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçeli oyuncu Fred maçın 40. dakikasında sarı kart gördü. 

Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. 

KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ

Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından Samet Akaydın'ı oyuna soktu.


Etiketler: #Fred #fenerbahçe #Sarı kart

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