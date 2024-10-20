4 gollü nefes kesen mücadele... Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı! Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:06

Güncelleme: 20.10.2024 - 21:05

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçta Fenerbahçe Tadic ile 24. dakikada öne geçti. İkinci yarının başında 49. dakikada Holse eşitliği getirdi.

62. dakikada Saint-Maximin şık golüyle Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 88. dakikada Soner bir kez daha maça eşitliği getirdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 17 puana yükseldi ve 4. sırada yer aldı. 19 puana çıkan Samsunspor ise 3. sırada yer alarak Fenerbahçe'nin üstünde yerini korudu.

Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

94' Orta sahanın sağ tarafında Mouandilmadji ile Djiku arasında tansiyon yükseldi. Hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

89' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin gol sonrası itirazında hakem Muhammet Ali Meteoğlu İrfan Can'a sarı kart gösterdi.

87' GOL | Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu.

84' KAÇTI! Fenerbahçe'de En Nesyri ceza sahasının sağ tarafında savunmadan gelen uzun pas sonrası topla buluştu. Sağ çarprazdan yaptığı aşırtma vuruş uzak direğin yanından dışarı çıktı.

83' KAÇTI! Fenerbahçe'de Samet kendi ceza sahası içinden topu uzaklaştırmak istedi fakat top yayda bulunan Ntcham'ın önünde kaldı. Ntcham gelişine bir şut çekti meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

81' Fenerbahçe'de Edin Dzeko yerine oyuna En Nesyri dahil oldu.

76' Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Oosterwolde yerine oyuna Samet Akaydin dahil oldu.

75' KAÇTI! Samsunspor'da Holse sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahasına çevirdi. Fenerbahçe'de Amrabat topa müdahale etti ve pozisyon sonrası Samsunspor'Lu oyuncular hakem Muhammet Meteoğluna penaltı itirazlarında bulundu.

72' Samsunspor'da Schinder orta sahanın sağında Oosterwolde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70' Samsunspor'da Zeki Yavru ve Emre Kılınç oyundan çıktı. Yerlerine Laura ile Dimata dahil oldu.

67' KAÇTI! Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan arka direğe doğru ortaladı. Dzeko çabasına rağmen arka direkte topu dokunamadı top dışarı çıktı.

65' KAÇTI! Fenerbahçe'de Mert sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahası çizgisindeki Tadic'e pasını verdi. Tadic sağından gelen Szymanski'ye topu yuvarladı. Szymanski topu bekletmeden şutunu çekti top az farkla yandan dışarı gitti.

62' GOL | Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

58' Fenerbahçe'de Fred, Becao ve Kostic oyundan çıktı. Yerlerine İrfan Can Kahveci, Saint Maximin ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

57' Samsunspor'da Bola, kendi yarı alanının sağında Tadic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Samsunspor'da Emre Kılınç, orta sahanın sol tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Fenerbahçe'de Becao orta alanda Ntcham'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

49' GOL | Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

47' Sol kanatta Holse ceza sahasına ortalamak istedi. Fenerbahçe savunmasında Mert Müldür araya girerek topu kornere gönderdi.

45' Samsunspor'da Muja oyuna devam edemedi. Yerine Schinder dahil oldu.

43' Samsunspor'da Bola sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Livakovic'te kaldı.

39' Orta alanda Fred, Ntcham'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve gelecek maçta cezalı duruma düştü.

38' KAÇTI! Fenerbahçe'de Kostic sol kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Mert Müldür'e yerden harika bir pas verdi. Mert Müldür müsait pozisyondaydı fakat çektiği şut kaleci Okan'da kaldı.

36' Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına koşu yapan Tadic'e harika bir tek pas gönderdi. Tadic ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Muhammet Meteoğlu'ndan penaltı bekledi. Pozisyonun ardından Tadic için ofsyat bayrağı kalktı.

33' Samsunspor'da Zeki yavru kendi yarı alanının sağ tarafından kaleye koşu yapan Mouandilmadji'ye harika bir uzun pas yolladı. Kaleciyle baş başa kalan Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Pozisyonun bitimiyle ofsayt bayrağı kalktı.

31' KAÇTI! Samsunspor'da Bola, sol kanattan penaltı noktasına yerden pas verdi. Holse, sol ayak içiyle kaleci Livakovic'in soluna doğru yerden şutunu çekti. Livakovic topa uzanarak topu kornere gönderdi. Samsunspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' GOL | Sol kanattan Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Samsunspor savunması topu sektirdi. Altı pasın gerisinde topu önünde bulan Tadic sağ ayağıyla topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

22' Fenerbahçe'de Oosterwolde sol kanattan penaltı noktasının solunda bulunan Dzeko'ya pas vermek istedi fakat savunmada Satka topu daha önce aldı ve tehlikeyi önledi.

18' KAÇTI! Samsunspor'da Emre Kılınç sol kanattan penaltı noktasına yerden pas verdi. Penaltı noktasında bulunan Holse topu ıskaladı ve Fenerbahçe savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

16' Samsunspor'da Bola sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Muja gelişine bir vuruş gerçekleştirdi. Top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

15' Samsunspor'da Emre Kılınç, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Becao'nun müdahalesi sonrası top sol kanattan taça çıktı.

13' Orta sahada Fenerbahçe oyuncusu Fred, Ntcham'In müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ntcham sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe'de Filip Kostic, orta alanda Holse'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

8' Fenerbahçe'de Dusan Tadic sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasının sağına hareketlenen Kostic'e yerden pasını verdi fakat meşin yuvarlak Kostic için hızlı oldu. Samsunspor aut kullanacak.

6' KAÇTI! Samsunspor'da Holse orta alanda dengesini kaybetti ve yere düştü topu alan Amrabat sol kanatta bulunan Kostic'e yerden bir pas gönderdi. Kostic penaltı noktasında Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun şutu savunmada Van Drongelen'den döndü.

3' Samsunspor oyuncuları ön alanda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.