Freiburg, 90+6'da güldü!
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Freiburg, Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile Ole Werner'in yönetimindeki Werder Bremen karşı karşıya geldi.
Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Freiburg 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+6'da Max Philipp'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 6'ya yükseltirken, Werder Bremen henüz puanla tanışamamış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Freiburg deplasmanda Stuttgart ile karşılaşırken, Werder Bremen evinde Mainz'ı konuk edecek.
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