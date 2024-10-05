Freiburg deplasmanda kazanmasını bildi!

Almanya Bundesliga'da Werder Bremen, evinde Freiburg'a 0-1 mağlup oldu.

Freiburg deplasmanda kazanmasını bildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 18:56

Almanya Bundesliga'nın 6. Haftasında Werder Bremen, evinde Freiburg'u konuk etti. Weserstadion Stadyumu'ndaki maçta Werder Bremen, sahadan 0-1 mağlup ayrıldı. 

Freiburg'a galibiyeti getiren tek golü 75'te Ritsu Doan attı.

Freiburg, bu sonucun ardından 12 puana ulaştı. Werder Bremen 8 puanda kaldı. 

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg,evinde Augsburg'u konuk edecek.


Etiketler: #werder bremen #Bundesliga #freiburg #Almanya
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