Freiburg deplasmanda kazanmasını bildi!
Almanya Bundesliga'da Werder Bremen, evinde Freiburg'a 0-1 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'nın 6. Haftasında Werder Bremen, evinde Freiburg'u konuk etti. Weserstadion Stadyumu'ndaki maçta Werder Bremen, sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.
Freiburg'a galibiyeti getiren tek golü 75'te Ritsu Doan attı.
Freiburg, bu sonucun ardından 12 puana ulaştı. Werder Bremen 8 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg,evinde Augsburg'u konuk edecek.
Etiketler: #werder bremen #Bundesliga #freiburg #Almanya
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