Frosinone, Napoli'yi farklı mağlup etti!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 20.12.2023 - 09:20

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Napoli ile Frosinone karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ve turu geçen taraf 4-0'lık skorla konuk ekip Frosinone oldu.

Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Barrenechea, 70. dakikada Giuseppe Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Walid Cheddira ve 90+5. dakikada Abdou Harroui kaydetti.

Napoli'de sakatlığı bulunan Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda Napoli'yi elemeyi başaran Frosinone, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.