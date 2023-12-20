Frosinone, Napoli'yi farklı mağlup etti!
İtalya Kupası Son 16 Turu eşleşmesinde Napoli, sahasında Frosinone'ye 4-0 mağlup oldu.
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Napoli ile Frosinone karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ve turu geçen taraf 4-0'lık skorla konuk ekip Frosinone oldu.
Frosinone'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Barrenechea, 70. dakikada Giuseppe Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Walid Cheddira ve 90+5. dakikada Abdou Harroui kaydetti.
Napoli'de sakatlığı bulunan Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda Napoli'yi elemeyi başaran Frosinone, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
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