Victor Osimhen yıldızlaştı: Napoli 2 haftalık seriye son verdi!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Victor Osimhen ve 75. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı. Cagliari'nin tek golü 72. dakikada Leonardo Pavoletti'den geldi.
2 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ
Napoli, bu sonuçla birlikte ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. Cagliari, 13 puanda kaldı.
İtalya'da gelecek hafta Napoli, Roma deplasmanına gidecek. Cagliari bu kez Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.
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