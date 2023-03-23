Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da kayıp!
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'e 88-85 mağlup oldu.
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'e 88-85 yenildi.
Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-23 önde bitiren Frutti Extra Bursaspor, devre arasına da 43-35 üstün girdi.
Başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği 66-65 önde tamamlayan Lietkabelis, karşılaşmadan 88-85 galip ayrıldı.
İki takımın da son 16 turuna kalmayı önceden garantilediği grupta Lietkabelis 10. galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor ise 10. yenilgisini yaşadı.
Kupada normal sezonun son hafta maçları 28-29 Mart'ta oynanacak.
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