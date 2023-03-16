Frutti Extra Bursaspor son çeyrekte kaybetti
Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, kendi sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venice takımına 89-73 mağlup oldu.
Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, kendi sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venice takımına 89-73 yenildi.
Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 29-24 önde geçtiği mücadelede devre arasına 47-45 üstünlükle girdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrek, Frutti Extra Bursaspor'un 64-63 skor üstünlüğüyle tamamlandı. Frutti Extra Bursaspor, oyunun son bölümünde aradaki skor farkını koruyamayınca sahadan 87-93 mağlup ayrıldı.
Konuk takımda Michael Bramos 24 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Eduard Adyanskyy, Denis Hadzic
Frutti Extra Bursaspor: Tarık Sezgün, Yiğitcan Saybir 4, Mithat Can Özalp, Needham 11, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 23, Auguste 16, Dudzinski 12, Dawkins, Nihat Atalan, Clemmons 7
Umana Reyer Venice: Amedeo Tessitori 6, Jordan Parks 14, Ray Kendrick 2, Michael Bramos 24, Riccardo Moraschini, Jayson Granger 18, Matteo Chillo, Jeff Brooks 5, Derek Willis 10, Mitchell Watt 10
1. Periyot: 29-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 64-63
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