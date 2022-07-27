Fulham İsviçreli Mbabu ile anlaştı
Premier Lig ekiplerinden Fulham, Alman kulübü Wolfsburg’dan Kevin Mbabu ile anlaştığını duyurdu.
Yeni sezonda Premier Lig’de mücadele edecek olan Fulham, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Sporting Lizbon’dan Andreas Pereira ve Manchester United’dan Joao Palhinha gibi isimlerle takviye yapan İngiliz ekibinin yeni transferi 27 yaşındaki İsviçreli sağ bek Kevin Mbabu oldu. İngiliz basınına göre Fulham, Mbabu'yu almak için Alman ekibi ile 6,4 milyon sterlin'e anlaşma sağladı.
İngiliz kulübüne konuşan Mbabu, "Fulham oyuncusu olarak burada olmaktan mutluyum. Şimdi kendim ve kulübümün hedeflerine odaklanabilirim. Takımımın başarılı olması için çalışacağım” şeklinde açıklamalarda bulundu.
İsviçreli sağ bek, 2019’dan beri formasını giydiği Wolfsburg’la 82 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
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