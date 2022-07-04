Fulham, Palhinha'yı renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Fulham, Portekizli milli futbolcu Palhinha ile anlaştı. İngiliz ekibi, Palhinha ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Sporting Lisbon'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisiyle Palhinha'nın bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı ve 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, sözleşmesinde bir yıl daha opsiyon bulunan orta saha oyuncusu için Fulham, 20 milyon avro bonservis bedeli verecek.
Portekiz temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maçta 3 gole imza atan Palhinha, Portekiz Milli Takımı'nda ise 14 maçta 2 kez ağları sarstı.
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