Melih Saatçı yazdı: 'Trezeguet Trabzonspor'un jokeri olur'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:29

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mısırlı golcü Trezeguet'yi kadrosuna kattı.

Melih Saatçı, transferi Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, geçen transfer sezonunda da olduğu gibi transfer yapmak için transfer yapmıyor. Takıma katkı sağlayacak direk ilk 11'de oynatabileceği ya da kenarda hamle oyuncusu olabilecek, direk sonucu etkileyebilecek oyuncuları transfer ederek nokta atışı transferlere imza atıyor.

Tıpkı Denswil, Edinsca ,Bakesetas örneklerinde olduğu gibi:Özellikle devre arasında transferi gerçekleşen Edin Visca'nın takıma uyumu ve şampiyonluğa katkısı yadsınamaz bir gerçek.

Trabzonspor'un son nokta transferi diyebileceğimiz esas adı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan olan Trazeguet ,sağ ayaklı sol kanat oyuncusu.Zaman zaman forvet hattında da görev alabilen çok değerli bir oyuncu.

Değerli okuyucularım belki diyeceksiniz ki Trezaguet ismi nerden geliyor.Mısırlı oyuncu bu lakabı Fransızların efsanevi golcü oyuncusu David Trézéguet'eden alıyor.Ülkesi olan Mısır da genç takımda oynarken golcü özelliğinden dolayı takım arkadaşları arasında efsanevi golcü Trezeguet 'in adıyla kendisine hitap edilmeye başlamış ve de öyle de kalmış.

Trezeguet, Kasımpaşa takımında ki müthiş performansı ile 65 maçta 22 gol ve 16 da asist yaparak Aston Villila'nın yolunu tuttu.İngilizlerin sert ve fiziğie dayalı futbolunda varlık gösteremeyen Mısırlı oyuncu sadece Premier Lig'de sadece bir kez forma bulabildi.

Başakşehir takımında yeniden küllerinden doğan Trezeguet 6 gol ve 4 assist yaparak Süper Ligimiz de iş yapabileceğini tekrar göstermiş oldu.Özellikle Nwakeme 'nin takımdan ayrılması ile kadro rotasyonun da sıkıntı aşikar olan Trabzonspor'ın bu anlamda Trazeguet transferi tam isabet oldu.

Hem sol kanatta hem de forvet hattında Trabzonspor'a büyük katkı verebilir.Takıma adapte olur ve de uyum sorununu kısa zamanda atlatırsa ki ve ben atlatacağını düşünüyorum Trezeguet Trabzonspor'un jokeri olur."