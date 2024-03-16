Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
FULHAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
FULHAM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak
Fulham, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Wolves deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Tottenham ise deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etmişti.
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