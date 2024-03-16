Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:14
Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı sürüyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

FULHAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

FULHAM  - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak

Fulham, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Wolves deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Tottenham ise deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etmişti.


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