Furkan Korkmaz: 'Üstüne koyarak devam edeceğiz'
A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, Ukrayna karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Korkmaz, 'Üstüne koyarak devam edeceğiz' dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, Ukrayna karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Furkan Korkmaz, ''Bizim için yarı final ve final öncesinde güzel bir hazırlık oldu. Çünkü grupta oynadığımız ilk iki maç yanıltıcı olabilirdi. Bugün Ukrayna, ilk 3 periyot çok iyi savaştı. Onları da tebrik etmek lazım. Bence çok güzel ve keyifli bir maç oldu. Böyle üstüne koyarak devam edeceğiz'' diye konuştu.
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