Furkan Soyalp: 'Maçtan önce golü planlamıştım'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:13

Güncelleme: 18.09.2024 - 00:13

Furkan Soyalp, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçtan önce Muslera'ya attığı golü planladığını belirten Furkan Soyalp, "Arkadaşlarımla da konuşmuştum. Muslera'nın çok öne çıktığını önceki maçta görmüştüm. Umarım bu gol, kariyerimde daha cesur olmamı sağlar. Bu gol geçmişte kaldı. Galatasaray deplasmanı her zaman zor oluyor. Sivas deplasmanından buraya gelmemiz, iki gün burada kalmamız ve maça yorgun çıkmamız bizi biraz kötü etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle ilgili görüşlerini dile getiren Furkan, "Tüm hakemler arkadaşım. Cihan Aydın da benim arkadaşım. Bizim pozisyonu çok çabuk geçti. Top, sanki Barış Alper'in eline çarptı. Onun dışında Galatasaray Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Burada onlara karşı oynamak hep zor oluyor" şeklinde konuştu.