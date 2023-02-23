Fut Esports - Rex Regum Quen maçı ne zaman?

Riot Games’in düzenlediği Valorant Champions Tour: LOCK/IN turnuvasında ikinci hafta maçları devam ediyor. Türkiye’den iki takımın yer aldığı karşılaşmada BBL Esports rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Şimdi ise diğer temsilcimiz Fut Esports, Rex Regum Quen (RRQ) ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:49
Fut Esports - Rex Regum Quen maçı ne zaman?
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Riot Games’in partner takımlarının ilk turnuvası olan Valorant Champions Tour: LOCK/IN, Brezilya’nın Sao Paoulo kentinde düzenleniyor. Turnuvada iki adet Türk takımı da yer alıyor. BBL Esports ve Fut Esports, Türkiye’yi temsilen EMEA bölgesinden turnuvaya dahil oldu. 

BBL Esports’un karşılaşması ilk hafta yapıldı ve 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İkinci haftaya geldiğimiz turnuvada bugün Fut Esports, Rex Regum Quen ile karşı karşıya gelecek.  

FUT ESPORTS – REX REGUM QUEN MAÇI SAAT KAÇTA? 

Turnuvadan BBL Esports’un elenmesiyle birlikte Türkiye’yi temsilen sadece Fut Esports kaldı. Temsilcimiz 23 Şubat tarihinde Rex Regum Quen ile karşılaşacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maç 23.00’da başlayacak. Fut Esports maçının öncesinde saat 20.00’da Team Vitality ile Global Esports maçı oynanacak.  

MAÇLAR NEREDEN YAYINLANACAK? 

Turnuva genelinde oynanan bütün maçlar YouTube ve Twitch platformları üzerinden yayınlanıyor. YouTube’da “VALORANT Champions Tour” kanalından yayınlanacak olan maçlar Twitch’te ise “VALORANT” kanalından yayınlanıyor. Ancak bu maçlar İngilizce olarak sunuluyor.

Türkçe izlemek için “valorantleague_tr” Twitch kanalından bu seçeneği mümkün kılıyor.  Aynı zamanda bazı Türk Twitch yayıncılarının, yayını yayınlama hakları bulunuyor.


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