Futbol federasyonu başkanı ülkeyi karıştırdı: 'Perez'in hizmetindeyim'
İspanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Rafael Louzan'ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkındaki sözleri ülkede büyük tepki çekti.
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı.
Louzan'ın Florentino Perez'in İspanyol futbolu için çok önemli bir kişilik olduğundan bahsettiği açıklamada, "Kendimi Florentino Perez'e hizmet etmeye adadım" ifadelerini kullanması, özellikle Barcelona ve Atletico Madrid taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.
Öte yandan daha önce birçok kez Real Madrid taraftarı olduğunu açıklayan La Liga Başkanı Javier Tebas'ın da Louzan'ın yardımcılığına getirilmesi, tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.
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