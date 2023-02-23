Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir." ifadeleri yer aldı.
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