Futbol şehitleri için saygı yürüyüşü gerçekleştirildi

Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçen 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan elim kazanın 37. yıl dönümünde, Samsunspor’un unutulmaz isimlerini saygı ve rahmetle anmak amacıyla bir saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Samsun Şehir Kulübü’nün önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı’nda sona erdi.

Saygı yürüyüşüne; Samsunspor A.Ş. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İcra Kurulu Üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor Taraftarlar Sorumlusu Tonguç Ali Anıl, akademi oyuncuları ve taraftarlar katıldı.