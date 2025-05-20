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Futbolcular Riva'ya yürüdü: TFF'nin yeni kuralına büyük tepki!

Futbolcular Riva'ya yürüdü: TFF'nin yeni kuralına büyük tepki!

20.05.2025 16:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Futbolcular Riva'ya yürüdü: TFF'nin yeni kuralına büyük tepki!

Futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 3. Lig için aldığı yeni yaş kuralı nedeniyle Riva'ya protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için yeni sezonda aldığı yaş kuralına tepkiler devam ediyor.

TFF'nin aldığı kararın ardından birçok futbolcu özellikle sosyal medyadan paylaşım yaparak bu karara tepki göstermişti.

FUTBOLCULAR RİVA'YA YÜRÜDÜ

Sporx'in haberine göre 250 futbolcu, 3. Lig'e getirilen 25 yaşından büyük maksimum 5 oyuncu sınırı nedeniyle TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.


Aileleriyle birlikte gelen ve siyah giyen futbolcular, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne randevu vermeyen TFF, protesto sonrası 2 yönetici ve 3 futbolcuyla konu hakkında görüşmeyi kabul etti. 

TFF'NİN YAŞ KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önceki günlerde gerçekleştirdiği toplantıda 3. Lig'de oyuncu uygunluğuyla ilgili bir değişikliğe gitmişti. Alınan karara göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüpler, doğum tarihi 31 Aralık 2000 ve öncesi olan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebilecek. 

İlgili Konular: #TFF #TFF 1. Lig #kural

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