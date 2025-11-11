Futbolda 'bahis' soruşturması: PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu suç duyurusunda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.
Oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyordu. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.
ÇAĞLAYAN'A GELDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
TFF'YE TEPKİ GÖSTERDİ
Destanoğlu, suç duyurusu sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. TFF’nin isimlerini açıklamasına tepki gösterdi.