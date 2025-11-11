Futbolda 'bahis' soruşturması: PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 13:16:00
Haber Merkezi
TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

Oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyordu. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.

ÇAĞLAYAN'A GELDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

TFF'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Destanoğlu, suç duyurusu sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. TFF’nin isimlerini açıklamasına tepki gösterdi.

