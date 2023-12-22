Futbolda dev zirve sona ardi!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 18:53

Güncelleme: 22.12.2023 - 18:53

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi.

Riva'daki TFF Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın yanı sıra diğer kulüp başkanları katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, "Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir önceki görüşmemizde bir toplantı ricamız olmuştu. Bir haftayı geçmeden toplantıyı ayarladık. Burada futbolun temel problemlerini hakemlik müessesini, ekonomisini etraflıca değerlendirdik. Futbolun temel sorunlarını çözebileceğimize dair bir toplantı sonucu aldık dersek çok abartmış olmayız." dedi.

''BİR SORUN VARSA BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de söz alarak, "Çok güzel bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz." sözlerini sarf etti.

Mehmet Büyükekşi ayrıca "Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmak için şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplere, ülke puanı için destek olmamız gerekiyor. 2024'te tüm futbol ailemizin daha da güçleneceğine ve başarılar kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Osman Aşkın Bak, toplantıyı değerlendirerek birlik mesajı verdi: "Güzel ve değerli bir toplantı oldu. Tüm sporunun ve futbolunun sorunlarına dair geniş kapsamlı bir toplantı oldu. TFF ve Kulüpler Birliği'ni bir araya getirdik. Kıymetli görüşler ortaya koyuldu. Son haftalarda yaşadığımız sorunlar, omuz omuza verip buradan güçlü bir şekilde çıkmamız gerektiğini gösterdi. Bizim halkımız futbolu seviyor. Bu sorunları konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Yasal bazı talepler var, ekonomik bazı talepler var. Hepsini değerlendireceğiz. Paydaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Biz bir aradayız, birlikteyiz."