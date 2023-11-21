Futbolda dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 21.11.2023 - 15:55

İstanbul’da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşma 12 Ocak 2024 tarihine erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Seçil Erzan ile birlikte bazı tutuklular bulundukları cezaevinden getirildi. Tutuksuz bazı sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Şikayetçilerden futbolcu Emre Çolak, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetinde duruşmaya katıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolakın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.