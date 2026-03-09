Futbolun kalbi Antalya'da atacak

Turnuvaya katılımı planlanan kulüpler arasında Sevilla, Borussia Dortmund, Stuttgart, Porto, Everton, Panathinaikos, Verona, Rayo Vallecano, Steaua Bükreş, Dinamo Moskova, Kızılyıldız, Partizan, Club Brugge, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb yer alıyor. Ülkemizden ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübü ile akademi takımı organizasyonda sahne alacak. Real Madrid, Real Betis, Benfica ve Marsilya takımları da misafir olarak katılım sağlayacak.

Turnuva Koordinatörü Mert Paflak, “Junior World Cup Antalya’yı yalnızca bir turnuva olarak değil, çocuklarımızın hayallerine dokunan uluslararası bir futbol festivali olarak konumlandırıyoruz. 2026 yılında kapasitemizi iki katına çıkararak 10 bin katılımcıyı Antalya’da ağırlayacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Beş kıtadan gelen takımların aynı sahada buluşması, sporun birleştirici gücünü en saf haliyle ortaya koyuyor. Hedefimiz 2028 yılında dünyanın en büyük altyapı futbol organizasyonu olmak ve Türkiye’yi altyapı futbolunda küresel bir merkez haline getirmek. JWCA, genç yetenekler için sadece bir rekabet ortamı değil; aynı zamanda dostluk, kültürel paylaşım ve uluslararası bir vitrin fırsatıdır” dedi.

Ayrıca dünyanın dört bir yanından oyuncu izleme ajanslarının turnuvayı yakından takip edeceği açıklandı. JWCA 2026, genç yetenekler için uluslararası vitrin niteliği taşıyan önemli bir platform olacak. Yüksek standartlı doğal çim sahaları, geniş uluslararası katılımı ve güçlü organizasyon yapısıyla kısa sürede önemli bir marka değeri oluşturan JWCA, her yıl kapasitesini iki katına çıkarma stratejisi doğrultusunda 2028 için belirlenen 60 bin katılımcı hedefine ilerliyor.