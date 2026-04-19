G.Saray, G.Birliği’ni 2-1 yenip F.Bahçe’yle puan farkını 4’e çıkarttı: Hata yapmadı

Ligde kalma mücadelesi veren G.Birliği’nde taraftarlar G.Saray maçına büyük ilgi gösterdi. 21 bin KırmızıSiyahlı taraftar Eryaman Stadı’nın tribünlerini doldurup takımlarını destekledi. Ancak skorun 2-0 olmasının ardından tribünlerin bir bölümünden teknik direktör Volkan Demirel için “Volkan istifa” sesleri yükseldi.

SALLAI AYARI

Okan Buruk, son dönemde kanatta oynattığı ve bu nedenle eleştiri aldığı Sallai’yi G.Birliği karşısında sağ bekte görevlendirdi. Buruk, Göztepe ve Kocaeli karşısında 11’de sahaya sürdüğü İlkay’ı kesip Yunus’a şans tanıdı.

ÖZBEK DESTEK İSTEDİ

G. Saray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda yaptığı konuşmada, “Bugün herkes G.Saray’ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Futbol takımımız, Süper Lig’de 26. şampiyonluğa gidiyor. Takımıma inancım ilk günkü gibi aynı. G.Saray, tüm camiasıyla onların arkasındadır. Camia, şampiyonluk yürüyüşünde sonsuz desteğini vermeye devam edecektir” dedi.