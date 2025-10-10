G.Saray, mağazacılıkta halka arz için düğmeye bastı

Galatasaray, bedelli sermaye artırımı ve Florya projesinden elde ettiği önemli gelirin ardından yeni bir adım atıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Mağazacılık AŞ’yi halka arz işlemi başlatarak 500 milyon dolarlık bir şirket haline getirmek için düğmeye bastı.

G.Saray yönetimi ve kulüp profesyonelleri bu işlem için tüm adımları atıp prosedürleri yerine getirdi. Başkan Dursun Özbek ile yönetici Abdullah Kavukcu’nun yanı sıra mağazacılıkta son yıllardaki rekor gelir artışında önemli rol oynayan Hakan Sarıöz uzun süren bir mesai içindeydi.

Öte yandan RAMS Park’ın bozulan zemini için eylül ayında bir İngiliz firmasına inceleme yaptıran G.Saray’da hazırlanan rapor sonrası sahaya sentetik çim çakma işlemine başlandı.