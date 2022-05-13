Gabriel Jesus için Arsenal devrede!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City formasıyla zor günler geçiren Brezilyalı forvet Gabriel Jesus için Arsenal kulübünün devreye girdiği ileri sürüldü.
Kulübü ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Gabriel Jesus'un, Manchester City'nin Erling Haaland transferini açıklamasının ardından takımdan ayrılmayı planladığı kaydedildi.
Arsenal'ın ise sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'ın alternatifini aradığı belirtildi.
MENAJERİ AÇIKLADI
The Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz temsilcisinin Gabriel Jesus'un menajeri ile görüşme yaptığı belirtildi.
Brezilyalı forvetin menajeri Marcelo Pettinati, oyuncusunun geleceği hakkında, "Bu anlaşma tartıştığımız bir olasılık. Gabriel ile ilgilenen altı kulüp daha var. O şu an Manchester City ile kalan maçlarına odaklanmış durumda, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Arsenal'da Lacazette ve Nketiah'ın sözleşmeleri bu yaz sona erecek. İngiliz kulübünün, iki oyuncunun sözleşmesini henüz uzatmadığı ve takımdan ayrılma ihtimallerinin yüksek olduğu öğrenildi.
Gabriel Jesus, bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıkarken sadece 26 maçta ilk 11 başladı. Yıldız forvet, 13 gol ve 11 asist kaydederken bu performans ile beklentileri karşılayamadığı belirtildi.
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