Gabriel Paulista: "Ben de çok şaşırıyorum"
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Lugano'yu 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Paulista, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum" dedi.
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Lugano'yu 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "İlk maç için defansif olarak iyi değildik. 3 gol yemiştik. Ama iki ayaklı maçlarda deplasmanda berabere kalmak kötü değil. Bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın önemini biliyorduk. Buna göre davrandık. Çok iyi mücadele ettik. Bir sonraki maça kadar kısa bir zaman var ama bu akşam kutlama zamanı diyebiliriz." dedi.
Tecrübeli savunmacı, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşırıyoruz. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kuulandı.
Gabriel Paulista ayrıca, "Böyle devam edeceğiz, az hata, çok doğru işler. Ligde ve Avrupa'da iyi işler yapmak istiyoruz. Pazar günkü maça kadar dinleneceğiz ve iyi hazırlanağız. Milli araya kadar süreyi iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
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