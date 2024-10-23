Gabriel Sara: "Büyük takım olduğumuzu gösterdik"
Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.
Gabriel Sara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz."
Etiketler: #Gabriel Sara #galatasaray #uefa avrupa ligi #Elfsborg
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