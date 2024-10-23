Gabriel Sara: "Büyük takım olduğumuzu gösterdik"

Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:45

Güncelleme: 23.10.2024 - 19:45

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Gabriel Sara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz."