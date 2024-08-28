Gabriel Sara: "Daha iyi oynamalıydım"
Galatasaraylı Gabriel Sara, Young Boys'a elendikleri maçın ardından açıklama yaptı. Sara, "Daha iyi oynamalıydım" dedi.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından konuştu.
Sara, "Öncelikle kendi performansımla ilgili; aslında daha iyisini yapabilirdim. Böylesi önemli bir maçta daha iyisini yapmalıydım. Takımın ortaya koyduğu oyun, en başta iyiydi. Bazı riskler aldık. Bunun sonunca kontrataklar oldu. İyi oynadık ama futbol böyle..." dedi.
"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"
Brezilyalı oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var. Herkes oynamaya hazır. Herkes çok çalışıyor. Grupça hareket ediyoruz. Ne olursa olsun kazanmak için oynarız. Avrupa Ligi olur, Süper Lig olur. Her yerde kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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