Galatasaray, 24 sayı farkla kazandı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Piestanske Cajky'yi 79-55'lik skorla mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-55 mağlup etti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 2, Nacickaite 10, Pulvere 2, McCowan 20, Stevens 25, Jurjane 5, Meltem Yıldızhan 13, Tuğçe Canıtez 2, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Bilgiç
Piestanske Cajky: Mujovic 17, James 7, Andelova 14, Jurcenkova 9, Mandic 5, Rusinakova 3, Tausova, Moravcikova, Martiskova
1. Periyot: 16-14
Devre: 31-26
3. Periyot: 57-38
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