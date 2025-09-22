Galatasaray 3 puanı üç golle aldı: Galatasaray 3-1 Konyaspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Konyaspor'un tek golünü 80. dakikada Umut Nayir kaydetti.

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 6 maça yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor, tek maç eksiğiyle 7 puan ile 9. sırada yer aldı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya, 2 maçı eksik olan Beşiktaş ile ise 12'ye çıkardı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Ndao, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 3-1 Konyaspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

83' Muhammet Taşçı'nın uzaklardan vurduğu şutta Uğurcan Çakır hata yapmadı.

83' Uğurcan Çakır, Pedrinho'nun şutunda kalesinde gole izin vermedi.

80' Ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir, müthiş döndü ve şutunda topu ağlara yolladı.

80' GOL | Konyaspor'da Umut Nayir farkı ikiye düşüren golü kaydetti.

74' Galatasaray'da Barış Alper ile İlkay oyundan çıkarken Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu dahil oldu.

69' Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu yerini Jin-ho Jo'ya bıraktı.

68' Galatasaray'da Yunus, Torreira ve Jakobs oyundan çıkarken Sara, Lemina ve Davinson dahil oldu.

64' Lucas Torreira, uzaklardan vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu

64' GOL | Torreira farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

62' Leroy Sane'nin pasında çizgiye hareketlenen Sallai'nin ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

61' Yunus Akgün'ün pasında Leroy Sane, topu kontrol edemedi.

60' Savunma arkasına hareketlenen Umut Nayir için ofsayt bayrağı kalktı.

56' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Adil Demirbağ için ofsayt bayrağı kalktı.

54' Muhammet Taşçı'nın Jakobs'a yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çalındı.

51' Galatasaraylı futbolcular bu bölümde ön alan presi gerçekleştiriyor.

49' Sallai'nin uzaklardan vurduğu şutta Deniz Ertaş kalesinde gole izin vermedi.

46' Konyaspor'da Alassane Ndao yerine Muhammet Taşçı oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Yunus'un harika pasında topla buluşan Mauro Icardi, vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı

45' GOL | Mauro Icardi farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

38' Sane'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sallai'nin şutu kaleciden dönüyor.

23' Barış Alper'in şutunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu Yunus Akgün ağlarla buluşturdu.

23' GOL | Yunus Akgün Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

18' İlkay Gündoğan'ın pasında Mauro Icardi, ceza sahasında topun kontrolünü sağlayamadı.

11' Ismail Jakobs'un ortasında Mauro Icardi kafayı vurdu fakat top kaleyi bulmadı.

3' SARI KART | Galatasaray'da Torreira sarı kart gördü.

2' Lucas Torreira'nın Yhoan Andzouana'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çalındı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.